Mattarella “La piaga dei suicidi in carcere è una sconfitta dello Stato”

ROMA (ITALPRESS) - "Vi sono tanti problemi che tutti conosciamo, il primo dei quali è la piaga dei suicidi dei detenuti che non si attenua". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria. "Ciascuno di questi casi - aggiunge - è una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti". fsc/mca2 (Fonte video: Quirinale)