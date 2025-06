Mattarella “La Nave Amerigo Vespucci ha portato l’Italia nel mondo”

GENOVA (ITALPRESS) - "La Nave Vespucci ha portato l'Italia in giro per il mondo, è stato un grande contributo al prestigio del nostro Paese e un contributo alla storia della marineria. Credo che il passaggio di Capo Horn sia stato il più emozionante, anche se è difficile dimenticare tanti altri passaggi che la nave ha fatto in questi anni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando l'equipaggio dell'Amerigo Vespucci a Genova in occasione della Giornata della Marina Militare. col3/mca2 Fonte video: Quirinale