Mattarella “La musica è il linguaggio universale che accompagna l’umanità”

ROMA (ITALPRESS) - "Più volte ho avuto occasione di apprezzare la straordinaria eccellenza dell'orchestra e del coro dell'Accademia, ogni volta con un'ammirazione e una riconoscenza particolarmente elevata. Riflettevo che nel corso del tempo vi sono state fasi in cui un idioma si è affermato, prima il latino, poi il francese, ora l'inglese, ma nel corso dei secoli e dei millenni un linguaggio ha sempre accompagnato l'umanità ed è la musica". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. sat/mca1 (Fonte video: Quirinale)