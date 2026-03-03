ROMA (ITALPRESS) – “La guerra è tornata a spargere sangue nel
mondo, anche non lontanto dall’Italia. Emergono due modi
contrapposti di pensare: quello di pensare solo ai propri
interessi imponendosi sugli altri, quello di condividere
difficoltà e opportunità”. Così il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle
onorificenze Omri. “Non dobbiamo rassegnarci a pensare che siano
derive inevitabili, occorre avere fiducia”, ha aggiunto.
Per il capo dello Stato viviamo “in un tempo in cui abbiamo grande bisogno di fiducia e speranza. Il nostro Paese è ricco di
solidarietà, centinaia di migliaia di persona donano il loro
impegno con comportamenti generosi”. Quindi “in questo nostro tempo è necessario rifuggire, abbattere i muri della paura, dell’indifferenza e della rassegnazione, vincere la tentazione dell’isolamento. Si vive in una comunità e non tra individui che si ignorano a vicenda, indifferenti gli uni agli altri”, ha concluso Mattarella.
