ROMA (ITALPRESS) – “La guerra è tornata a spargere sangue nel

mondo, anche non lontanto dall’Italia. Emergono due modi

contrapposti di pensare: quello di pensare solo ai propri

interessi imponendosi sugli altri, quello di condividere

difficoltà e opportunità”. Così il presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle

onorificenze Omri. “Non dobbiamo rassegnarci a pensare che siano

derive inevitabili, occorre avere fiducia”, ha aggiunto.

Per il capo dello Stato viviamo “in un tempo in cui abbiamo grande bisogno di fiducia e speranza. Il nostro Paese è ricco di

solidarietà, centinaia di migliaia di persona donano il loro

impegno con comportamenti generosi”. Quindi “in questo nostro tempo è necessario rifuggire, abbattere i muri della paura, dell’indifferenza e della rassegnazione, vincere la tentazione dell’isolamento. Si vive in una comunità e non tra individui che si ignorano a vicenda, indifferenti gli uni agli altri”, ha concluso Mattarella.

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-

