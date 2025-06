Mattarella “La Guardia di Finanza assicura sana difesa dell’economia”

ROMA (ITALPRESS) - "La Guardia di Finanza è una moderna forza di polizia con competenze generali in materia economica e finanziaria. Nel perseguimento dell'interesse generale con azioni di lotta all'uso dell'illecito, dell'errore pubblico, di vigilanza per la corretta destinazione dei fondi nazionali e comunitari che sono stanziati per il rilancio del Paese, di prevenzione e repressione delle infiltrazioni criminali nei mercati e più in generale di interventi diretti a contrastare gli illeciti che ledono il tessuto sano dell'economia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo questa mattina al Quirinale il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro. tvi/mca2/ads Fonte video: Quirinale