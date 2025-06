ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto oggi in Quirinale una delegazione della National Italian American Foundation (NIAF) in occasione del 50° anniversario della sua fondazione. L’incontro ha rappresentato un’occasione per ribadire la profondità e la solidità dei legami tra Stati Uniti e Italia, sottolineando il ruolo cruciale della comunità italoamericana e i valori condivisi che uniscono le due nazioni. Nel suo discorso, il Presidente Mattarella ha espresso gratitudine alla NIAF per il suo “costante contributo al dialogo tra la Comunità degli italiani d’America e la Repubblica Italiana” in cinquant’anni di attività.

Ha evidenziato come il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, e in particolare con l’Italia, sia un “rapporto di reciproco e rispettoso arricchimento”, basato su un “patrimonio condiviso di valori e di principi”. Tra questi, Mattarella ha citato libertà, uguaglianza, diritti della persona, democrazia, cooperazione economica e libertà di mercato, definendoli “obiettivo di speranza per tanti popoli del mondo”. Ha inoltre sottolineato che la pace e la sicurezza internazionale sono “debitrici al rapporto transatlantico”. Il Presidente ha riconosciuto l’importanza dell’apporto degli emigranti italiani negli Stati Uniti, che è stato “determinante per definire i caratteri della cultura statunitense e i suoi valori”.

Ha elogiato la numerosa comunità di italiani e italoamericani negli Stati Uniti, definendola un “tassello prezioso del ricco mosaico sociale di quel grande paese”. Mattarella ha lodato il successo degli italiani in ogni ambito – politico, economico, culturale e artistico – per il loro “grande contributo ampiamente riconosciuto al progresso e alla prosperità americani”. Ha evidenziato come le storie di successo degli italiani d’America siano testimonianze di ingegno e dedizione al lavoro, valorizzando la tradizione culturale e scientifica italiana, con la lingua, la cultura e le arti come elementi centrali.

Infine, il Presidente ha espresso fiducia che la NIAF continuerà a svolgere il suo “prezioso ruolo di ponte, di raccordo negli Stati Uniti”, anche a vantaggio delle nuove generazioni di italoamericani e dei giovani italiani che scelgono di sviluppare il loro futuro in America. Ha concluso accettando con grande piacere la “Dea Roma” che gli è stata conferita, interpretandola come un “omaggio soprattutto alla Repubblica Italiana attraverso il suo presidente” e all’amicizia tra Stati Uniti e Italia. L’incontro ha celebrato un “anniversario di grande valore, aperto al futuro”, rafforzando i “vincoli culturali e sociali molto forti” che uniscono i due popoli.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).