Mattarella incontra Plenkovic “Crescita costante dell’amicizia”

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato nell'ambito della visita ufficiale in Croazia, il primo ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovic. "La ringrazio molto per l'accoglienza. Per me è una giornata piena di amicizia. E' un piacere anche perché a dieci anni di distanza dalla mia visita precedente in Croazia vedo direttamente quel che ho seguito in questi dieci anni: l'accrescimento costante della collaborazione e dell'amicizia tra Croazia e Italia", ha detto il capo dello Stato. ads/mca2 Fonte video: Quirinale