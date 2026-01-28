Mattarella incontra il presidente degli Emirati Arabi Uniti

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricevuto al Palazzo Qasr Al Shati dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan. Dopo la cerimonia ufficiale di benvenuto e la presentazione delle delegazioni ufficiali, i due presidenti si sono intrattenuti a colloquio. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)