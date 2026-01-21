Mattarella incontra i campioni mondiali paralimpici “Vicini al vostro messaggio”

ROMA (ITALPRESS) – C’è chi ha più di dieci medaglie al collo e chi ne ha una sola. Negli occhi c’è però lo stesso orgoglio di essere ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Quirinale, nel salone delle feste, il capo dello stato ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici italiani vincitori di medaglie d’oro ai Campionati del Mondo, ai Global Games e alle Deaflympics nel 2025. Circa sessanta gli sportivi presenti per un totale di 97 ori, 72 argenti e 63 bronzi. “Conosco i vostri sacrifici e la fatica della preparazione. Alle spalle di qualsiasi atleta, olimpico e paralimpico, c’è un lungo percorso di avvicinamento fatto di rinunce e sacrifici, è la testimonianza dell’impegno che fa superare le difficoltà”, ha esordito Mattarella che ha posto poi l’accento sulle imminenti Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, al via il 6 marzo con la cerimonia di apertura a Verona, che vedrà la presenza del presidente della Repubblica.

“C’è molto da fare ancora e lo sguardo è sul futuro, a quello vicino, cioè alle Paralimpiadi. Sarà un appuntamento importante che sarà seguito dai nostri concittadini e da tutto il mondo. Ci vedremo a Verona. Sarà un elemento di civiltà, che spinge molti ragazzi e ragazze ad impegnarsi nello sport paralimpico, ed è un’esortazione a fare quel che avete fatto voi – ha ribadito Mattarella -. Per tutti gli atleti c’è un continuo sforzo a superare i limiti e a fare sempre meglio. Questo crea uno spirito di competizione con sé stessi, il più importante che ci possa essere, producendo un grande contributo al nostro paese e alla sua crescita civile. Vi sono accanto non solo per le competizioni, ma anche per questo messaggio che lanciate”.

La legacy di Milano-Cortina sarà il “miglioramento del nostro paese e della nostra cultura, con coscienze inclini al rispetto, alla tolleranza e ai grandi principi dello sport italiano, sia olimpico che paralimpico”, ha spiegato il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis, che ha ricordato tutti gli atleti “che svolgono gare con lo stesso impegno dei campioni presenti, ma non sono inseriti nel perimetro sportivo paralimpico” determinato dal comitato internazionale.

A prendere la parola anche due campionissimi. Marco Cicchetti, due volte medaglia d’oro mondiale nell’atletica leggera paralimpica e la campionessa Viola Scotto di Carlo, vincitrice di undici medaglie (di cui sei d’oro) alle Deaflympics di Tokyo, i Giochi Olimpici per sordi. “Lo sport con i suoi valori è in grado di superare ostacoli e abbattere barriere, nel nostro caso di comunicazione”, ha spiegato Scotto di Carlo. “Essere qui è un’emozione profonda, quei tempi e quelle misure raccontano solo una parte della nostra storia. Dietro ci sono sacrifici e persone”, ha ricordato Cicchetti.

