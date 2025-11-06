Mattarella “Inclusione anziani sfida per la società, attuare la legge delega”

ROMA (ITALPRESS) - "L'inclusione adeguata delle persone anziane, spesso monofamiliari, è una delle sfide più rilevanti per una società consapevole che non si tratta di beneficiari passivi bensì di motori di trasmissione di saperi ed esperienze, più che utili decisivi per il progresso delle comunità. Il Parlamento ha approvato, due anni or sono, la legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane. È essenziale che le linee in essa contenute trovino concreta attuazione a opera delle istituzioni centrali e locali". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una rappresentanza dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale. ads/mca3 Fonte Fonte video Quirinale