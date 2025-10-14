Mattarella “Inaccettabile sottrarre il futuro alle nuove generazioni”

ROMA (ITALPRESS) - "Non aspiriamo soltanto a una interruzione nelle violenze: non possiamo sentircene appagati. Aspiriamo a una condizione che faccia riprendere ai popoli uno stabile percorso di pace e di collaborazione nella vita del mondo. A fare le spese di un mondo nel quale la convivenza pacifica è messa così in pericolo, sono sempre i più vulnerabili, soprattutto bambini e giovani, Non è accettabile che venga sottratto il futuro a intere generazioni". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita ufficiale del Pontefice Leone XIV al Quirinale. xb1/ads/mca2 Fonte video: Quirinale