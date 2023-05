Mattarella in Senato per il 75^ anniversario della prima seduta

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla cerimonia per il 75° anniversario della prima seduta del Senato. Gianni Morandi ha aperto l’evento con l'inno di Mameli e lo ha chiuso con una esibizione musicale in cui ha proposto molti dei brani che hanno accompagnato la vita della Repubblica in questi 75 anni. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)