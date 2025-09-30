ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato con il presidente Aliyev dell’esigenza di sviluppare la collaborazione con l’Unione Europea e l’Italia si sta adoperando in questa direzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con l’omologo azerbaigiano Ilham Aliyev. “L’Azerbaigian ha già un’interlocuzione autorevole, ampia, rilevante con molti paesi dell’Unione e con l’Unione europea. Noi speriamo che questa cresca ulteriormente”, ha aggiunto Mattarella.

“Gli studenti che frequenteranno l’Università Italia-Azerbaigian saranno protagonisti di un rapporto crescente di amicizia tra i due Paesi”, ha aggiunto. Il capo dello Stato ha sottolineato che è significativo che, accanto alla collaborazione energetica e quella industriale, “domani si rende evidente che c’è una grande collaborazione fra Azerbaigian e Italia sul piano culturale, dell’istruzione e dell’Università”, riferendosi alla visita che effettuerà domani all’Università Ada di Baku. “Significa che il nostro partenariato strategico, sottoscritto e definito dieci anni fa, si è sviluppato in maniera reale, effettiva, efficace, coerente in vari versanti della vita e delle relazioni tra i nostri Paesi”, ha detto Mattarella. “E come ho detto al presidente, gli studenti che frequenteranno questa Università saranno protagonisti di un rapporto crescente di amicizia tra i nostri Paesi”, ha concluso.

