ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 212° anniversario di costituzione dell’Arma dei Carabinieri, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Generale C.A. Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti alla Forza Armata. Lo rende noto il Quirinale. Dopo l’intervento del Generale Luongo, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

“I Carabinieri sono parte integrante della nostra identità, dell’identità dell’Italia. Ne hanno accompagnato e ne accompagnano da oltre due secoli la storia nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini – ha detto il Capo dello Stato – In questi 80 anni di vita della Repubblica, l’Arma ha svolto un costante” e “prezioso ruolo, confermando un legame insostituibile con le comunità del nostro territorio, assolvendo la missione di garantire una cornice di sicurezza entro la quale si sviluppano le libertà dei cittadini, quelle garantite dalla Costituzione”.

“In questo complesso momento storico che caratterizza l’Italia, l’Europa e il mondo intero, i Carabinieri attendono al presidio quotidiano del nostro territorio con capacità di ascolto, di conoscenza dei luoghi e delle persone, al fine di prevenire ogni tipo di reato. Le stazioni dei Carabinieri sono un presidio della Repubblica, tradizionale, avvertito, apprezzato, amato dai nostri cittadini. Un presidio al quale spesso i cittadini si affidano nel bisogno, un presidio chiamato a intercettare e a prevenire situazioni di disagio e di fragilità”, sottolinea Mattarella.

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-Foto ufficio stampa Quirinale-

(ITALPRESS).