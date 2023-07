Mattarella “Gravissima decisione della Russia sul grano”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho letto il suo appello alla Russia per ritornare sulla sciagurata decisione di non dare più corso all'accordo sul grano. Decisione gravissima come conseguenze per una quantità di Paesi in cui molte persone troverebbero difficoltà di alimentazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. ads/gtr (Fonte video: Quirinale)