Mattarella “Gli ingressi dei droni in Europa sono abusivi e allarmanti”

ROMA (ITALPRESS) – Quello dei droni “è uno strumento che si sta affermando” e in “Europa sta seminando, anche con ingressi abusivi e allarmanti, una certa preoccupazione”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al COVI per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.

“Abbiamo visto la plastica raffigurazione di come siano mutate le condizioni degli impegni delle nostre forze armate, è come se in ogni ambito e in ogni versante si siano ampliati i confini e allargati gli obiettivi e le esigenze di impegno, con una crescente e sempre più stringente esigenza di integrazione e collaborazione con settori e campi che sono necessariamente comuni – ha proseguito Mattarella – Sotto ogni profilo si allargano i confini di impegno e questo richiede alle forze armate, che stanno rispondendo con efficienza ed efficacia, un adeguamento a queste condizioni in ogni dimensione e sotto ogni profilo”, aggiunge.

Ringrazio le “donne e uomini” delle forze armate “che sono presenti in tante parti del mondo a testimonianza di quanto il nostro Paese fa, con grande sforzo ma con grande merito, per la stabilità nella vita internazionale e negli ambiti territoriali più delicati”, ha concluso.

