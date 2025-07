Mattarella “Da Falcone e Borsellino strenua difesa delle istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “L’appassionato lavoro” di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino “nel difendere strenuamente le istituzioni e i cittadini dalla violenza mafiosa è impresso in maniera indelebile nella coscienza collettiva italiana e internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giovanni Melillo, in occasione dell’incontro tra i magistrati impegnati in Europa e in America Latina nel contrasto del crimine organizzato transnazionale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).