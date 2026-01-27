Home Video News Pillole Mattarella “Contro Liliana Segre attacchi volgari e imbecilli”
ROMA (ITALPRESS) - "Cara senatrice" Segre "in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l'affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale. sat/azn