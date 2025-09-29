Mattarella “Con Toqaev preoccupazione per situazione internazionale”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) - "Abbiamo parlato della situazione internazionale con la preoccupazione di vedere affiorare dei comportamenti di carattere unilaterale e con ricorso alla forza militare, fenomeni che speravamo fossero ormai banditi o perlomeno in regressione nella storia del mondo", ha dichiarato il capo dello Stato dopo il colloquio avuto ad Astana con l'omologo del Kazakistan Toqaev. "Fenomeni che non solo distraggono dalle grandi sfide epocali che l'umanità ha di fronte, a cominciare da quella dell'ambiente, ma manifestano disinteresse per le vere attese delle popolazioni, che sono di pace, di benessere, di crescita, di convivenza e serenità". lcr/trl/mca1 (Fonte video: Quirinale)