Mattarella “Con guerra mai conclusa c’è rischio di nuove violenze”

"Qui si comprende come una guerra che non si è mai conclusa con il conseguimento della pace comporti il rischio costante di nuove violenze. Quanto qui viene fatto ha il respiro della storia" ed "è particolarmente importante per evitare esplosioni di violenza ulteriori". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla fine della visita alla Joint Security Area, che divide le due Coree. sat/gsl (fonte video: Quirinale)