VENEZIA (ITALPRESS) – “La Commissione Venezia è un punto di riferimento e di appoggio di grande valore. Rinnovo i miei complimenti alla presidente della Moldavia, perché sia sul territorio nazionale che nelle aree di diaspora ha ottenuto una maggioranza ampia: adesso mi auguro un rapido ingresso della Macedonia del Nord e della Moldavia nell’Unione europea, il governo italiano è pienamente su questa linea e i tempi sono ampiamente maturi”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Venezia per il 35esimo anniversario della Commissione Venezia, durante un incontro con la presidente della Moldavia Maia Sandu e la presidente della Macedonia del Nord Siljanovska Davkova.
