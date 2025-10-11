VENEZIA (ITALPRESS) – “La Commissione Venezia è un punto di riferimento e di appoggio di grande valore. Rinnovo i miei complimenti alla presidente della Moldavia, perché sia sul territorio nazionale che nelle aree di diaspora ha ottenuto una maggioranza ampia: adesso mi auguro un rapido ingresso della Macedonia del Nord e della Moldavia nell’Unione europea, il governo italiano è pienamente su questa linea e i tempi sono ampiamente maturi”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Venezia per il 35esimo anniversario della Commissione Venezia, durante un incontro con la presidente della Moldavia Maia Sandu e la presidente della Macedonia del Nord Siljanovska Davkova.

– foto d’archivio Quirinale –

(ITALPRESS).