Mattarella chiama Arianna Fontana dopo l’oro “Squadra formidabile”

CORTINA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo essere arrivato a Cortina ha parlato al telefono con Arianna Fontana, ieri oro nello short track con la staffetta mista. "Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi. Ho visto la gara dopo, è stata formidabile, complimenti anche agli altri, è stata una squadra formidabile". "Siamo riusciti a mantenere la calma, è stata la formula vincente", ha ringraziato la valtellinese. gm/mca2 (Fonte video: Quirinale)