ROMA (ITALPRESS) – “Nell’anno in cui la Repubblica celebra ottant’anni dalla decisione sovrana del popolo italiano che scelse questa forma di Stato, l’Aeronautica Militare ricorda i 103 anni della sua fondazione. Oltre un secolo in cui l’Arma Azzurra ha svolto con dedizione la missione affidatale dalle istituzioni di difesa della Patria e, con l’ordinamento repubblicano, di presidio della pace nel concerto internazionale. In occasione dell’anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, il primo pensiero va a tutti gli aviatori che hanno perduto la vita nell’adempimento del dovere. A loro e alla Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare, la Repubblica rende omaggio, esprimendo la riconoscenza del popolo italiano alle loro famiglie”. E’ il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. “Il contesto globale, caratterizzato da continue tensioni e aggressioni che hanno travolto stabilità, sicurezza, con gravi attacchi ai diritti più elementari delle popolazioni coinvolte, richiama severamente alle proprie responsabilità l’intera comunità nazionale e quella internazionale. In questa condizione, appare ancora più essenziale la vostra missione”, aggiunge Mattarella.

“Nel giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla sua Costituzione trova fondamento il vostro operare, strumento di garanzia di libertà e salvaguardia dei valori democratici che uniscono il Paese ai quali l’Aeronautica Militare contribuisce con il rigore e la professionalità delle sue donne e dei suoi uomini – continua Mattarella -. In questa solenne ricorrenza, un grato pensiero va alle vostre famiglie, custodi discrete di una dedizione che non conosce soste. A loro va il riconoscimento della Repubblica per la forza con cui condividono e rendono possibile il quotidiano servizio dei propri cari a favore della collettività. A tutti voi, donne e uomini in azzurro e al personale civile, giunga, in questo giorno di festa, l’augurio più cordiale. Viva l’Aeronautica Militare, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!”.

– foto Quirinale –

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