Mattarella all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti
Mattarella all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti
ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 della Corte dei conti. L'evento si è svolto a Roma, nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, alla presenza delle più alte cariche istituzionali. sat/mca3 (fonte video: Quirinale)