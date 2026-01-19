Home Video News Pillole Mattarella “Alla magistratura affidato un compito cruciale, richiede maturità”
ROMA (ITALPRESS) - "Alla magistratura viene affidato un compito cruciale: applicare la legge e tutelare i diritti della persona. Si tratta di un'attività complessa che richiede maturità, profonda conoscenza delle fonti giuridiche, assoluta imparzialità nell'interpretazione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. ads/mca1 (Fonte video: Quirinale)