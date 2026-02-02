MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’ospedale Niguarda dove si trovano ricoverati alcuni dei ragazzi feriti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Il capo dello Stato ha incontrato i medici e i familiari dei giovani. “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”, ha detto ai medici.

“Devono farcela, dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”, ha detto il capo dello Stato ai genitori, parlando dei ragazzi ricoverati. Dopo aver incontrato medici e genitori, Mattarella ha fatto breve giro nel reparto.

– foto Quirinale –

