ROMA (ITALPRESS) – “Sono veramente lieto, benvenuti al Quirinale. E’ stata una stagione straordinaria con la vittoria Davis vinta per il secondo anno consecutivo. La coppa è a tre piani, quindi ci aspettiamo una terza vittoria, ma non è indispensabile subito…”. Lo ha dichiarato con un sorriso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi al presidente della Federtennis Angelo Binaghi nel suo intervento in occasione della celebrazione delle nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis. “Quest’anno la Davis è felicemente accompagnata dalla coppa femminile, un successo straordinario – ha proseguito il Capo dello Stato – Ho seguito entrambi gli eventi in modo attento e costante, complimenti davvero. Sono due successi straordinari, ma non unici: le Olimpiadi sono state un momento eccezionale con l’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio e il bronzo di Lorenzo Musetti nel singolo. E questo nuovo anno è iniziato bene con la vittoria di Sinner all’Australian Open, la seconda consecutiva. Complimenti”. “Siete stati eccezionali – ha dichiarato Mattarella rivolgendosi agli atleti – avete posto il tennis italiano ai vertici mondiali e al maggiore livello di popolarità e pratica nel nostro Paese: questo fa ben sperare per il futuro e per le nuove leve. Mai avremo sperato di arrivare a questi risultati: per questo voglio ringraziarvi singolarmente. Mi auguro che questa abitudine si ripeta nel tempo”. “Grazie signor presidente. Siamo orgogliosi di celebrare insieme l’Italia che vince, che trasmette messaggi positivi, che onora la nostra bandiera e fa suonare nel mondo l’Inno di Mameli – ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Stavolta non abbiamo solo i Fratelli d’Italia ma anche le Sorelle d’Italia. Siamo orgogliosi di celebrare una fantastica e inedita doppietta ottenuta dal tennis italiano – ha proseguito il numero uno dello sport azzurro – L’Italia è ormai diventata una nazione leader in questo sport. Bisogna fare i complimenti alla federazione e al presidente Binaghi”. “Queste vittorie sono ancora più importanti, lo sono perchè il tennis è più importante, popolare e praticato di prima. Con i nostri dirigenti abbiamo le idee chiare, pensiamo di poter far crescere il tennis italiano ed è il nostro contributo per un paese migliore – le parole del presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che poi si è rivolto a Mattarella – Ci manca un unico grande sogno, a maggio assieme a Sport e Salute organizzeremo una memorabile edizione degli Internazionali d’Italia. Sarebbe bellissimo vivere questa grande emozione accanto a lei”. “E’ un onore e privilegio essere al Quirinale ed è un orgoglio essere qui insieme all’Italia del tennis maschile. Abbiamo condiviso traguardi straordinari, ed è un momento storico per il nostro sport. Questi successi sono la testimonianza di cosa si può ottenere con passione e perseveranza: questo ci ha insegnato il tennis e noi promettiamo di dare tutto. E’ un giorno che porteremo sempre nel cuore”, ha assicurato Jasmine Paolini. “Per me è un’emozione grandissima, l’anno scorso ero qui in una veste leggermente diversa e grazie a questi ragazzi e ragazze ho preso l’ispirazione per tornare e portare a casa questa grande coppa – ha osservato Matteo Berrettini – Sono tante le emozioni che mi frullano nella testa ma la più grande è la felicità. E’ lo sport che ho sempre amato e grazie alla famiglia sono uscito da un momento difficile di infortuni. La cosa più importante è portare gioia ed emozione nelle case delle persone che guardano il tennis. La Davis è una competizione lunga, ma abbiamo la fortuna di avere una squadra molto competitiva, in particolare c’è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino…”, ha concluso scherzando il tennista romano, riferendosi a Jannik Sinner, oggi assente dopo gli sforzi per il trionfo bis agli Australian Open.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]