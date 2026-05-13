ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo già scritto al ministero degli Interni dando la disponibilità ad anticipare alle 12 l’inizio delle cinque partite”. Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a margine dell’assemblea di Lega. “Alla luce di questo, dando una disponibilità di mezz’ora, e augurandoci che anche la Fitp e Sport e Salute possano dare la disponibilità di posticipare la finale (del singolare degli Internazionali) di mezz’ora, diamo un’ora di tempo in più per poter far defluire le persone dallo stadio – ha spiegato -. Noi ci auguriamo di avere una risposta entro sera, avendo inviato una proposta formale. È chiaro che se non dovessimo avere una risposta entro sera, dovremmo comunque presentare ricorso al Tar”, ha concluso Simonelli.

“Spero che questa nostra disponibilità possa andare nell’ottica di privilegiare anche tutti i tifosi che hanno comprato biglietti aerei e fatto prenotazioni – ha aggiunto Simonelli -. Chiedere a 300mila persone di andare alla partita durante un giorno lavorativo ci sembra una cosa molto forte che da parte nostra abbiamo cercato il più possibile di attenuare. Noi credo che abbiamo fatto quello che potevamo fare. Oggi dobbiamo affrontare un problema. Se lo affrontiamo tutti con lo spirito di risolverlo e non facendo bracci di ferro, forse facciamo un bene per il calcio e 300mila tifosi. Se mi chiedete se abbiamo colpa noi come Lega, più che colpa, non avevamo previsto la concomitanza di questi due eventi, che si poteva prevedere, e non avevamo previsto la Lazio in finale di Coppa, che non si poteva prevedere a inizio stagione, altrimenti avremmo giocato al sabato”. Poi, sulla possibilità di giocare la finale di Coppa Italia in altre città dalle prossime stagioni, Simonelli dice: “La finale a Roma piace molto, il format è molto bello, c’è grande entusiasmo. È chiaro che la finale a Roma ha dei disagi dati dai calendari internazionali. Siamo tutti vincolati, la Fitp prima di noi perché ha un calendario che non può spostare, noi perché abbiamo un calendario delle Coppe. Però l’esperienza di quest’anno ci ha insegnato che i due eventi possono convivere”.

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