Mattarella a pranzo con gli atleti al villaggio olimpico di Cortina

CORTINA (ITALPRESS) - Dopo aver assistito alla vittoria dell’oro di Federica Brignone, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato con gli atleti al villaggio olimpico di Cortina. Mattarella ha pranzato seduto in mezzo a Stefania Constantini e Amos Mosaner, vincitori del bronzo nel doppio misto di curling. Di fronte al presidente la figlia Laura. Il Capo dello Stato ha anche firmato il murale della tregua. gm/mca2 (Fonte video: Quirinale)