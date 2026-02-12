CORTINA (ITALPRESS) – Dopo aver assistito alla vittoria dell’oro di Federica Brignone, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a pranzo con gli atleti al villaggio olimpico di Cortina. Mattarella ha pranzato seduto in mezzo a Stefania Constantini e Amos Mosaner, vincitori del bronzo nel doppio misto di curling. Di fronte al presidente la figlia Laura. Il Capo dello Stato ha anche firmato il murale della tregua.

Il Presidente della Repubblica è poi arrivato alla Galleria Farsetti di Cortina, dove ha sede Casa Italia. Ad accoglierlo il sindaco della località ampezzana Gianluca Lorenzi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il segretario generale del Coni, Carlo Mornati.

“Voglio dire al presidente Buonfiglio che io tutto posso fare ma non appropriazione indebita. Le medaglie di questi giorni sono degli atleti, sono stato fortunato io ad essere qui in questi giorni in cui ci sono state tante medaglie, l’importante è che gli atleti continuino con lo spirito con cui lo hanno fatto e con cui lo stanno facendo, e con l’impegno per competere con lealtà e successo”, ha detto Mattarella. “Ringrazio molto il Presidente Buonfiglio, per me è un’occasione che si ripete. Dopo quella di Milano sono qui a Cortina, Casa Italia ha la stessa funzione di porta d’ingresso per chi verrà a seguire i Giochi, per conoscere il nostro Paese. Ma anche la fantastica esposizione di opere d’arte che abbiamo appena visto, sono lietissimo di aver fatto questa visita a Casa Italia con una campionessa cortinese come Stefania Constantini, complimenti anche ad Amos Mosaner per la conquista non facile del bronzo, che si aggiunge all’oro di quattro anni fa. E complimenti a tutti gli atleti e alle atlete che stanno realizzando non soltanto una presenza italiana ai Giochi, ma lo stanno facendo nel segno dell’amicizia con tutte le altre atlete e gli altri atleti di ogni altro Paese” ha detto il Capo dello Stato. “È il senso delle Olimpiadi e di Casa Italia che si apre a tutti coloro che verranno per condividere le bellezze dei luoghi, ma anche i valori della fraternità umana, della condivisione tra tutti i popoli attraverso lo sport. Grazie per questa occasione, auguri, ma soprattutto apprezzamenti, per quanto fatto e per l’attesa dei prossimi giorni”.

“Vorrei che rimanesse tutti i giorni, stiamo rendendo orgogliosi gli italiani. Le dobbiamo tanto, ci stia sempre vicino”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio salutando a Casa Italia il Capo dello Stato.

