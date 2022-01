Mattarella a Palermo, trasloca da casa in via Libertà

Mattarella a Palermo, trasloca da casa in via Libertà

Trasloco doppio per Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica si appresta a lasciare non solo il Quirinale, ma anche la casa di via Libertà a Palermo. Dalle prime ore del mattino un camion di un'impresa specializzata di Roma è impegnato nello spostamento di mobili e oggetti personali. are/vbo/gtr