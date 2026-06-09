Mattarella a Palazzo Bachelet per il seminario di studi “Rule of Law”

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte al seminario di studi sul tema “Rule of Law”, promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa. Svolto a Roma, a Palazzo Bachelet, sede del CSM, il convegno è stato introdotto dal Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, cui sono seguite le relazioni del Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso e della Presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa Marta Cartabia. Al termine sono intervenuti anche i Vicepresidenti della Corte costituzionale Francesco Viganò e Luca Antonini; il Giudice della Corte costituzionale Giovanni Pitruzzella e il Componente del CSM Antonello Cosentino. col4/mca1 (Fonte video: Quirinale)