Mattarella a Napoli per inaugurazione anno della Scuola Superiore Magistratura
NAPOLI (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura, a Castel Capuano a Napoli Ad accogliere il capo dello Stato, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. col3/mca2 (Fonte video: Quirinale)