Marrapodi “L’italiano è una lingua molto parlata all’Onu, rafforza il dialogo””

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "L'italiano è una lingua molto parlata anche alle Nazioni Unite. Non è soltanto la lingua dei funzionari italiani. Sono tantissimi anche gli ambasciatori e i rappresentanti permanenti che la parlano molto bene". Lo ha detto l'ambasciatore Giorgio Marrapodi, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, a margine della prima Giornata dell'Italofonia alle Nazioni Unite, celebrata al Palazzo di Vetro di New York. xo9/sat/gsl