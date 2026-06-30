Mattarella il 21 settembre ad Amatrice per l’inaugurazione dell’anno scolastico a 10 anni dal sisma

ROMA (ITALPRESS) – La cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico avrà luogo quest’anno il 21 settembre ad Amatrice, per ricordare i 10 anni dal terremoto. È questa la decisione della presidenza della Repubblica congiuntamente al ministero dell’Istruzione e del Merito. La cerimonia, alla quale prenderanno parte il presidente Sergio Mattarella e il ministro Giuseppe Valditara, si svolgerà presso l’Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne (ex Romolo Capranica) nella nuova sede della frazione San Cipriano.
– Foto Quirinale –
(ITALPRESS).
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