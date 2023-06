ROMA (ITALPRESS) – Matt Smith tra i protagonisti internazionali della 53esima edizione del Giffoni Film Festival: l’attore britannico incontrerà i giurati, provenienti da oltre 30 Paesi, il prossimo 24 luglio.

Tra gli interpreti più amati degli ultimi anni, Smith impreziosisce così #Giffoni53, portando ai ragazzi la sua esperienza e raccontando loro una carriera costellata di grandi successi. E’ infatti tra gli attori britannici più talentuosi e dinamici della sua generazione, conosciuto per aver interpretato Daemon Targaryen nella serie HBO “House of the Dragon”, ruolo grazie al quale ha ottenuto una prestigiosa nomination ai Critics Choice Awards, per il principe Filippo nelle prime due stagioni della serie tv “The Crown” e per l’undicesimo “Dottore” nella celebre serie tv “Doctor Who” ha ricevuto una nomination ai BAFTA. Magistrale, poi, la sua interpretazione nel film horror “Morbius” diretto da Daniel Espinosa.

#Giffoni53 si svolgerà dal 20 al 29 luglio. “Indispensabili” è il tema di questa edizione che segue il percorso iniziato da “Invisibili” lo scorso anno. Protagonisti saranno ovviamente i bambini e i ragazzi, le nuove generazioni, con una giuria composta da oltre 6500 giovani che rappresentano la finalità e l’obiettivo a cui il festival, fondato da Claudio Gubitosi, da sempre guarda.

