Maticmind, tramite la sua controllata Fibermind (che si occupa della progettazione di reti ultrabroadband in fibra ottica e 5G), ha acquisito il controllo del 100% di Tecnologie PM, Pmi innovativa che sviluppa modelli di gestione smart in grado di efficientare il ciclo di vita di infrastrutture esistenti o in via di sviluppo. Un’operazione strategica per Maticmind, che darà modo alla sua controllata Fibermind di accrescere il proprio network, affacciandosi su nuovi mercati contigui a quello delle reti di telecomunicazione quali l’ingegneria delle reti elettriche, idriche o autostradali. “Vogliamo rafforzare la nostra leadership in ogni settore. Rappresentiamo un punto di riferimento per l’intero mondo Ict e le recenti acquisizioni ne sono una forte testimonianza. Tecnologie PM rappresenta la terza operazione da inizio anno, dopo le prime due in campo cybersecurity. Il nostro obiettivo è chiaro: continuare a crescere e dare un apporto concreto allo sviluppo tecnologico del Paese”, dichiara Luciano Zamuner, Ad di Maticmind.

(ITALPRESS).

