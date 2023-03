Maternità surrogata, Malan “I bambini non possono diventare merce”

"Il voto del Parlamento Ue impegna chi l'ha fatto", ma "non ha alcuna competenza per entrare in questa materia, che è prerogativa dei singoli Stati membri". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, a proposito della registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. sat/mrv