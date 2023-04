Matera, sequestrati 20 kg di droga e scoperta raffineria per il taglio

La Guardia di Finanza a Polidoro ha sequestrato oltre 20 Kg di sostanze stupefacenti e scoperto un laboratorio, probabilmente usato per il taglio dell’eroina. In totale 15 kg di eroina e 5 di Marijuana per u valore di oltre 600.000 euro. Arrestatto un uomo con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. gini. gsl/pc/red