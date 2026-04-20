Oklahoma e San Antonio vincono gara-1 dei playoff, tabù casalingo per Detroit: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Gli Oklahoma City Thunder iniziano la difesa del titolo in post-season col piede giusto, i Detroit Pistons invece subiscono l’undicesima sconfitta consecutiva casalinga nei play-off e prolungano una striscia negativa iniziata nel 2008. Stati d’animo opposti per le prime della classe in regular season dopo gara-1 del primo turno.

La post-season inizia ad assumere le sembianze di una maledizione per la capolista ad Est, la cui ultima vittoria casalinga nei play-off risale a gara-4 delle finali della Eastern Conference del 2008. Stavolta a festeggiare a Detroit sono gli Orlando Magic col punteggio di 112-101. Gioca da solo Cade Cunningham, autore di 39 punti, il suo massimo in carriera nei playoff, mentre Tobias Harris non va oltre quota 17. A prendersi la scena tra i Magic è Paolo Banchero, protagonista con 23 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. “Ho trovato eccellente l’approccio dominante di Paolo al gioco – ha dichiarato il coach di Orlando, Jamahl Mosley – La sua presenza e la sua guida sono stati importanti. Quando gioca così, è uno spettacolo per gli occhi con la sua aggressività in penetrazione, la sua capacità di attaccare, la sua sicurezza al tiro e la sua capacità di trovare gli accoppiamenti giusti”.

Sorride Oklahoma che si impone col punteggio di 119-84 sui Phoenix Suns e lo fa con i 25 punti di Shai Gilgeous-Alexander. L’Mvp in carica (e finalista per il premio di quest’anno insieme a Nikola Jokic e Victor Wembanyama) realizza solo 5 dei 18 tiri dal campo, ma veste i panni del trascinatore in lunetta con 15 liberi realizzati su 17 (un record in carriera). Bene anche Jalen Williams (22 punti) e Chet Holmgren (16), mentre sul fronte opposto non bastano i 23 di Devin Booker, i 18 di Dillon Brooks e i 17 di Jalen Green.

Debutto nei play-off da record per Victor Wembanyama nella vittoria dei San Antonio Spurs contro i Portland Trail Blazers per 111-98. Il neo finalista Mvp segna 35 punti complessivi, di cui 21 nel primo tempo, stabilendo il primato Nba per il maggior numero di punti realizzati nella prima metà di una partita di esordio nei playoff dal 1997 ad oggi. Diciassette punti a testa per Stephon Castle (7 rimbalzi e 7 assist) e De’Aaron Fox (5 rimbalzi e 8 assist). A Portland non basta la doppia doppia di Deni Avdija, autore di 30 punti e 10 rimbalzi, né i 18 punti di Scott Henderson, terza scelta assoluta nel draft del 2023 dietro a Wembanyama e Brandon Miller. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì è in programma gara-2.

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