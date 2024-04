CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Campo largo ha scelto: sarà Massimo Zedda il candidato sindaco a Cagliari. L’ufficialità è arrivata al termine della riunione di questa sera a Cagliari in via Emilia. Il leader dei Progressisti ha superato la concorrenza di Enrico Ciotti e Davide Carta che avevano dato la loro disponibilità alla candidatura. Il nome dell’ex sindaco era però il super favorito già da diverso tempo e oggi è arrivata l’investitura di tutto il centrosinistra. Massimo Zedda dunque sfiderà la candidata del centrodestra Alessandra Zedda e il progetto civico di Giuseppe Farris. Resta ora da capire come si muoverà il Psd’Az, fuoriuscito dalla coalizione di centrodestra e ora mina vagante per le prossime amministrative.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).