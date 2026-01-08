Massimo Popolizio presenta “Ritorno a casa” al Teatro Toniolo

VENEZIA (ITALPRESS) – Primo appuntamento dell’anno per gli Incontri con gli artisti al Teatro Toniolo: venerdì 9 gennaio alle ore 18.00 Massimo Popolizio, interprete e regista del capolavoro di Harold Pinter “Ritorno a casa”, sarà a teatro per raccontare il suo ultimo lavoro, nella duplice veste attoriale e di regia. “Ritorno a casa”, celebre capolavoro di Harold Pinter, a sessant’anni dalla sua prima rappresentazione mantiene intatta la sua forza nell’esplorare le dinamiche familiari distorte, il potere, la violenza e la disgregazione dei rapporti. Il cinismo, la cattiveria, l’humor di Pinter raggiungono la massima espressione in questa opera dalla struttura quasi cinematografica, che Massimo Popolizio traduce in una messinscena “pericolosamente” divertente, muovendosi tra umorismo e tragedia con un ritmo quasi da “spartito emotivo e linguistico”, per svelare le tensioni psicologiche e i silenzi eloquenti tipici della scrittura pinteriana.

Con un approccio radicale e innovativo Popolizio affronta questo testo, fondamentale del teatro contemporaneo, portando alla luce le sue inquietanti verità sulla natura umana e sulle dinamiche di potere all’interno della famiglia. Conduce l’incontro Chiara Pavan. Ingresso libero su prenotazione su Eventbrite.

