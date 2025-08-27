MILANO (ITALPRESS) – L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, si trova ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano (Mi) per una polmonite. Le sue condizioni sarebbero serie ma non critiche. Moratti, 80 anni, sarebbe stato intubato per sopperire a difficoltà respiratorie.
Nella sua lunga esperienza da numero uno del club nerazzurro, Moratti ha messo in bacheca ben 16 trofei ed è stato tra i grandi artefici del Triplete del 2010 con Mourinho in panchina.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
