Massimo Mauro “La Juventus farebbe bene a prendere Conte”

TORINO (ITALPRESS) - "Se ci riuscirà, la Juventus farà bene a prendere Antonio Conte. Adesso la Juventus sta aggiustando la società ed è una cosa ancora più importante dell'allenatore. La società deve tornare ad essere autonoma nella scelta dei giocatori e non affidarsi soltanto agli agenti. Se Chiellini prenderà una responsabilità nel club è l'uomo giusto. Per la sua competenza Platini può fare qualsiasi ruolo ma non so se avrebbe voglia di tornare in prima fila nonostante l'amore che ha per la squadra. Ci sono persone più giovani e ci vogliono persone che hanno più energia". Lo ha detto Massimo Mauro a margine della ventesima edizione della Golf Cup organizzata dalla fondazione Vialli Mauro a Royal Park I Roveri di Fiano in provincia di Torino. xb4/gm/mca1 (ITALPRESS).