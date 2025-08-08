ROMA (ITALPRESS) – Massimo Dapporto compie 80 anni. Nato a Milano, primogenito del noto attore teatrale Carlo, segue le orme paterne formandosi presso l’Accademia d’arte drammatica “Silvio D’Amico” per poi dedicarsi prima al teatro e, poi, al cinema (debuttando nel film del 1974 Il trafficone) e fiction TV.

Nel 1987 interpreta il tenente Fili dell’Esercito Italiano nel film Soldati – 365 all’alba di Marco Risi, con Claudio Amendola e Ivo Garrani. Nel 1988 è nel cast del film diretto da Francesca Archibugi Mignon è partita, con Stefania Sandrelli. Nel 1996 recita nel film Celluloide, con Giancarlo Giannini e Massimo Ghini, per la regia di Carlo Lizzani.

Lavora anche nelle fiction, interpretando il dottor Magri in Amico mio del 1993 e 1998, mentre nel 1997 è protagonista delle serie TV Un prete tra noi e Casa famiglia, interpretando don Marco, con Giovanna Ralli nella prima; nel 2002 è nella fiction Mediaset Il commissario, per la regia di Alessandro Capone, anticipata dalla miniserie Per amore per vendetta; è Claudius nella fiction TV storica del 2004 Imperium: Nerone, con Laura Morante. Nel 2006 indossa i panni del giudice Giovanni Falcone nel film TV di Rai Uno Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra, diretto da Andrea Frazzi, in cui recita al fianco di Elena Sofia Ricci.

Nella stagione televisiva 2007-2008 è il protagonista di Distretto di Polizia 7, nel ruolo del commissario di Polizia Marcello Fontana. Nel 2011 è protagonista dello spettacolo teatrale La Verità, con Antonella Elia, regia di Maurizio Nichetti. Nel 2015 recita con Tullio Solenghi nello spettacolo Quei due – staircase, prodotto da Angelo Tumminelli e diretto da Roberto Valerio.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)