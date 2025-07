Massimo Boldi compie 80 anni

ROMA (ITALPRESS) – Solo qualche giorno fa cantava la tradizionale “Tanti auguri a te” al collega e amico Renato Pozzetto per i suoi 85 anni in un video che ha fatto rapidamente il giro del web. Ora spegnere le candeline, 80, tocca a lui: Massimo Boldi, infatti, è nato a Luino il 23 luglio 1945. Una carriera lunga e fortunata quella di “Cipollino” (il nome di uno dei suoi personaggi comici più famosi), a lungo legata a quella di Christian De Sica con il quale ha fatto coppia artistica per più di vent’anni.

I primi passi nel mondo dello spettacolo lo vedono batterista; la carriera di comico parte al Derby Club che all’epoca annovera artisti come Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Bruno Lauzi, Giorgio Faletti, Gino Paoli e Paolo Villaggio, solo per citarne alcuni. Su quel palco, Boldi crea personaggi che, grazie alle apparizioni nelle tv private locali, diventano rapidamente popolari. Al Derby nasce anche la coppia Boldi-Teo Teocoli che approderà anche in televisione: “Non lo sapessi ma lo so” è il loro primo programma (su Antennatre Lombardia), scritto da Zuzzurro e Gaspare con Gino e Michele. È qui che nasce Max Cipollino.

Negli anni ’80, dopo una serie di ruoli da comprimario, Boldi raggiunge il successo cinematografico prima con “Scuola di ladri” e “Yuppies” poi con una serie di “cinepanettoni” targati De Laurentiis, da “Vacanze di Natale ’90” (poi ’91 e ’95) a “Natale sul Nilo” e a “Natale in India”. È proprio mentre sta girando quest’ultimo che il sodalizio con De Sica si interrompe a causa della fase finale della lunga malattia dell’amatissima moglie di Boldi, Marisa, scomparsa nel 2004. Quella di Boldi sembra una scelta irreversibile ma qualche anno dopo i due ricuciono i rapporti; il loro riavvicinamento produce i due film “Amici come prima” e “In vacanza su Marte”.

Negli anni precedenti Boldi ha trionfato al box office con “Matrimonio alle Bahamas”, “La fidanzata di papà”, “A Natale mi sposo” e “Matrimonio a Parigi”, solo per citare alcuni titoli. Accanto al cinema, c’è la televisione, in grandissima parte su Canale 5. Tanta: “Drive in”, “Una rotonda sul mare”, “Scherzi a parte”, “Striscia la notizia”, “La sai l’ultima?” sono alcuni tra i diversi programmi. Ha recitato anche nelle fiction e film tv “Un ciclone in famiglia”, “Un coccodrillo per amico”, “Fratelli Benvenuti” e “Natale a 4 zampe”.

Nel 2021 è su Rai1 con Christian De Sica e Nancy Brilli per il game show “Top Dieci”. E la Brilli è una dei protagonisti, al suo fianco, di “A Capodanno tutti da me”, film trasmesso il 1° gennaio 2025 su Canale 5. Nel cast ci sono anche Paolo Conticini e Massimo Ceccherini.

