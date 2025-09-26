Massiccio attacco aereo russo su Kherson, un morto e diversi feriti

KHERSON (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Circa una dozzina e mezza di bombe guidate sono state sganciate su Kherson e i suoi sobborghi. A seguito dell'attacco, un residente locale di 74 anni è stato ucciso e altre sei persone sono rimaste ferite". E' quanto riferisce l'Amministrazione Militare Regionale di Kherson in merito a un nuovo attacco russo sulla città ucraina di Kherson. Il bilancio è di una vittima e numerosi feriti. "Diversi condomini e oltre 70 case private, un edificio amministrativo, veicoli civili e mezzi pubblici sono stati danneggiati a causa dei bombardamenti, e sono scoppiati anche degli incendi". gsl/mca1/sat Fonte video: Amministrazione Militare Regionale di Kherson