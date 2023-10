NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Si tratta di un anniversario molto importante, 35 anni di informazione, di comunicazione che sono il sale della nostra vita quotidiana. Complimenti a Italpress”. lo ha detto l’ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, a New York in occasione dei 35 anni dell’agenzia Italpress.

