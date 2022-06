FIRENZE (ITALPRESS) – In occasione di Pitti Uomo, due giganti della terra e del mare danno vita a una collaborazione che unisce il passato e l’innovazione etica del futuro. Maserati, visionario leader del settore automotive, stringe una partnership con North Sails Apparel per lanciare una capsule collection composta da una selezione di prodotti ed incentrata sui valori condivisi di esclusività, responsabilità e performance. Da sempre le due aziende fanno uso dell’ingegneria avanzata per sviluppare prodotti che garantiscono alte prestazioni in acqua e fuori dall’acqua, proprio come i capi che fanno parte della collezione.

I capi di abbigliamento sono realizzati in materiali orientati al futuro, dal cotone biologico e riciclato al Gore-Tex Infinium high-performance.

Gli elementi chiave – dai giubbotti ibridi a una elegante rivisitazione della classica polo alla giacca in due lunghezze perfetta per viaggiare – sono esempi delle tecnologie più sviluppate attualmente disponibili nel settore. Traspirabilità, permeabilità all’aria e durabilità sono le caratteristiche essenziali di questa collezione. La palette dei colori – Deep Navy, Crisp White, Bold Black, Grey Dawn, mix tra blu elettrico e un distintivo giallo Maserati – è raffinata e ricercata.

“North Sails Apparel ha stretto una collaborazione con Maserati per creare collezioni esclusive e responsabili che mostrano il nostro impegno a favore dell’innovazione e delle performance” ha affermato Marisa Selfa, CEO di North Sails Apparel. “Maserati è innovativa per natura e ha lo sguardo rivolto verso il futuro. La partnership con North Sails sottolinea lo stretto rapporto tra Maserati, le performance dinamiche e l’innovazione tecnologica” ha commentato Davide Grasso, CEO di Maserati. La collezione è tecnicamente innovativa e presenta prodotti che sono anche rispettosi dell’ambiente, rafforzando così il motto del marchio “Abbraccia lo spirito dell’oceano”.

foto: ufficio stampa Maserati

