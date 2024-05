MILANO (ITALPRESS) – Le vendite globali di Volvo sono state pari a 65.838 unità, con un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento è stato determinato principalmente da un buon risultato in Europa e dall’arrivo dell’EX30, il SUV compatto completamente elettrico della Casa automobilistica. I modelli elettrificati della Casa, a trazione completamente elettrica o ibrida plug-in, hanno registrato una crescita del 53% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, rappresentando il 48% di tutte le auto vendute ad aprile. La quota di vetture completamente elettriche è stata pari al 26% nel mese. Nel periodo da gennaio ad aprile sono state vendute complessivamente 214.914 auto a livello globale, il che corrisponde a un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Questo risultato dimostra che stiamo facendo progressi rispetto alla nostra previsione di incrementare le vendite ai privati di almeno il 15% sull’intero esercizio 2024”, ha dichiarato Bjòrn Annwall, Chief Commercial Officer e Vice CEO di Volvo Cars. “Mi fa inoltre piacere riscontrare un’accoglienza positiva dell’EX30 da parte dei clienti man mano che aumentano le consegne di questo modello, insieme a una costante crescita delle vendite dei nostri modelli elettrificati. Questo conferma la nostra fiducia nella validità della nostra offerta bilanciata di vetture completamente elettriche, ibride plug-in e mild hybrid”. In Europa, le vendite sono schizzate a 34.238 unità in aprile, segnando un aumento del 65% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La nuova EX30 è risultata il modello più venduto della Casa in questa area geografica, favorendo un aumento del 76% delle vendite di modelli Volvo elettrificati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I modelli elettrificati hanno rappresentato il 67% di tutte le auto vendute in Europa nel mese di aprile.

Le vendite negli Stati Uniti hanno evidenziato un aumento del 10% in aprile, per un totale di 10.604 auto. Questa crescita è stata determinata prevalentemente dall’incremento dell’89% registrato nelle vendite di modelli ibridi plug-in. Le vendite di Volvo Cars in Cina si sono attestate a 12.221 unità, in calo del 3% rispetto all’aprile del 2023. Le vendite di modelli elettrificati sono state pari a 1.062 auto e hanno registrato un calo del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel mese di aprile, la Volvo XC60 è risultata il modello più venduto con consegne pari a 19.542 unità (2023: 16.658), seguita dalla XC40, con vendite complessive di 15.139 unità (2023: 13.740) e dalla EX30 con 9.730 (2023: 0).

